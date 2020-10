Sep Vanmarcke gaat tegen de grond en... trapt uit frustratie op volgwagen van Sunweb

Ronde van Vlaanderen Hét interview van de Ronde? Daar zorgde deze prettig gestoorde dame voor

8 april De gelukkigste vrouw ter wereld was gisteren niet winnares Marta Bastianelli, daarvoor moesten we bij de Cecilie Uttrup Ludwig zijn. De Deense werd gisteren derde in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen en daar was ze meer dan tevreden mee: “Ik ben een blije, dode vis”.