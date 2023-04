Schade aan de knie voor Wout van Aert na val, ook Van der Poel en Pogacar kwamen al in de problemen

Wie heeft de grootste troeven om de Ronde te winnen? Inspan­nings­fy­si­o­loog beant­woordt: “Hij moet z’n tegenstan­ders uitputten en isoleren”

Mathieu van der Poel won hem twee keer, voor Wout van Aert en Tadej Pogacar is het wachten nog op de eerste zege in de Ronde van Vlaanderen. Alle drie zijn ze zondag de topfavorieten. Maar wie beschikt nu over de grootste troeven? Inspanningsfysioloog Jan Boone legt uit: “Als het bergop gaat is hij, met een lager lichaamsgewicht, wat in het voordeel.”