Ronde wordt drama voor Quick.Step na botsing van Alaphilippe op motor: “Motard de merde”

Alaphilippe was aan het communiceren met de volgwagen toen hij in derde positie zat in de koninklijke kopgroep met Van der Poel en Van Aert. De Fransman had niet door dat ze een motard van de jury rakelings passeerden en knalde recht op de motor. Alaphilippe belandde keihard op het asfalt en kermde van de pijn. Hij kon niet verder. Doodjammer voor de koers. De motard maakte geen beweging of ging niet vol in de remmen, maar reed wel trager dan de renners. Van Aert en Van der Poel passeerden hem, Alaphilippe was verrast en kon hem niet meer ontwijken.

Volledig scherm © Photo News

“In een knip was alles weg”, reageerde Yves Lampaert (vijfde) na Vlaanderens Mooiste - die voor The Wolfpack dus uitdraaide op een sisser. “Ik was heel goed, maar dit is gewoon jammer. Na de Taaienberg zaten we in een ideale situatie. We waren ook goed vertegenwoordigd in de achtervolgende groep. Er kon nog vanalles gebeuren. We konden wat spelen. Maar in een knip was het dus gedaan. We zagen hem liggen onderweg. Heel jammer. Dit is een zure appel voor ons.”

Hoe het gaat met Alaphilippe, is momenteel onduidelijk. Ook zijn ploegmaats zijn in het ongewisse - zo zegt Dries Devenyns. “Ik kan er niets zinnigs van zeggen. Ik ben gestopt toen ik hem zag liggen, maar hij was omringd door dokters. Ik kon niets doen. Vermoedelijk heeft hij een breuk opgelopen. Jammer, want het liep echt goed. Hij was enorm gemotiveerd in die trui. Hij ging mee voor de overwinning strijden.”

Remco Evenepoel reageerde na de val meteen ontstemd op sociale media. ‘F*cking motard de merde’, klonk het in de heat of the moment. In een antwoord op diezelfde tweet stuurde Evenepoel ook zijn ‘analyse’ van het voorval de wereld in. “Van Aert had meer naar links moeten insturen om ruimte te creëren. Van der Poel zat dicht op de motard en Alaphillipe kon hem niet meer ontwijken. Dat het niet Van Aerts fout is? Je weet niet wat er in een renners hoofd omgaat op zo een moment.”

Volledig scherm © Photo News

