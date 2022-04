REACTIES. Van Baarle: “Altijd goed in de Ronde” - Benoot: “Voor Kwaremont slecht moment” - Asgreen: “Benen leken te exploderen”

Dylan van Baarle bekroonde een superdag met een tweede plaats. “Ik heb hier altijd een goed gevoel. De kasseien, de mensen, supporters... als je daar in Antwerpen staat, heel speciaal. In de slotkilometers ging alles heel snel. En plots zit je bijna in het wiel van Tadej en Mathieu en sprint je mee voor de overwinning. Ik heb wel gespurt voor de zege, maar dat zat er niet echt in. Van der Poel? “Ik had hem wel gevolgd wat hij in Spanje op stage en wist dat ie in orde ging zijn. Maar dan ook nog eens op die manier winnen, heel indrukwekkend.”

Asgreen: “Benen leken wel te exploderen”

Ook de Ronde van Vlaanderen werd niet de de koers waarin Quick.Step-Alpha Vinyl uit het as verrees. Kasper Asgreen vond nochtans dat ze goed waren als team en tot ver in de wedstrijd controle hadden. “Tot de Kwaremont kwam en ik daar Tadej (Pogacar, nvdr) probeerde te volgen. Mijn benen leken wel te exploderen. Mechanische pech wil ik niet inroepen, in de finale kon ik niet mee.”

Van Avermaet: “Niet de benen waarop ik hoopte”

Greg Van Avermaet: “Ik was niet goed genoeg, had niet de benen waar ik op hoopte en dat had ik al snel door. In die groep waar we zaten kon niemand meer weg rijden en volgden we wiel op wiel. Maar ik had nooit de benen om iets te forceren. Dit was een heel moeilijke koers voor mij. Op de tweede keer Kwaremont zat ik al in de tweede groep en dan weet je dat niet meestrijdt voor de zege. Plezant is anders natuurlijk.”

Benoot: “Had bij Teuns en Kung moeten kunnen blijven”

Dertiende plaats voor Tiesj Benoot, op 1'2" van Van der Poel. Op de Koppenberg moest hij passen. “En voor de Kwaremont had ik een slecht moment. Tot dan voelde ik me nochtans goed, maar erna weet je dat voor maximum de derde plaatst strijdt... Ons plan met Jumbo-Visma was om de koers op de Molenberg te openen en dat is goed gelukt, met Mick (Van Dijke, nvdr) en Nathan (Van Hooydonck, nvdr). Maar door die val van Christophe (Laporte, nvdr) zaten we plots te ver. En op de Koppenberg reden de besten weg.”

Naesen: “Enorm lastige editie”

Volledig scherm Tiesj Benoot met Mick Van Dijke. © Photo News