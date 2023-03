POLL. Wie van de Grote Drie wint de Ronde van Vlaanderen? Of stem jij tóch nog op iemand anders?

Ronde van Vlaanderen REACTIES. Van Baarle: “Altijd goed in de Ronde” - Benoot: “Voor Kwaremont slecht moment” - Asgreen: “Benen leken te exploderen”

Dylan van Baarle bekroonde een superdag met een tweede plaats. “Ik heb hier altijd een goed gevoel. De kasseien, de mensen, supporters... als je daar in Antwerpen staat, heel speciaal. In de slotkilometers ging alles heel snel. En plots zit je bijna in het wiel van Tadej en Mathieu en sprint je mee voor de overwinning. Ik heb wel gespurt voor de zege, maar dat zat er niet echt in. Van der Poel? “Ik had hem wel gevolgd wat hij in Spanje op stage en wist dat ie in orde ging zijn. Maar dan ook nog eens op die manier winnen, heel indrukwekkend.”