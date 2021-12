Pogacar waagt zich in 2022 aan de Ronde van Vlaanderen (en drie andere wielermonumenten)

Ronde van Vlaanderen Greg Van Avermaet beseft dat kans heel klein is dat hij de Ronde nog rijdt: “Vallen deed pijn, maar mentaal is het erger”

“Als het zondag niet de Ronde van Vlaanderen was, had ik de handdoek allang gegooid.” Maar het is straks wél zijn lievelingskoers, en dus klampt Greg Van Avermaet (35) zich vast aan de laatste strohalm. Vrijdag volgt de ultieme test, daarna beslist hij over deelname of forfait. “Het is ofwel een rol van betekenis spelen en de finale rijden, ofwel niet rijden.”

13 oktober