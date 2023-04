Patrick Lefevere trekt morgen zijn kostuum aan voor D-day: “Het moet erop zijn”

Morgen is het D-day. En doet Patrick Lefevere zijn kostuum aan. Want in de Ronde van Vlaanderen moet het “erop zijn” voor Soudal-Quick.Step. “Mijn renners dromen al van jongs af van dit soort werk. Wel: ze zijn hier nu. Dat ze het maar doen he.”

Hij straalde wel rust uit, Patrick Lefevere. Ondanks nul zeges in het klassieke voorjaar. “Want als je als baas panikeert, dan panikeert de rest ook.” Maar feit is: morgen is het hoogdag. En moet ‘The Wolfpack’ echt wel opstaan om de klassieke periode van 2023 te redden. “Want ja, morgen is het D-day. En doe ik mijn kostuum aan. Het moet erop zijn. Of ik daardoor druk leg op de renners? Dat mag he. We starten met klassieke coureurs, renners die al van kinds af dromen om deze koersen te rijden. Wel: ze zijn hier nu. Dat ze het nu maar doen, hé. Ik kan het niet verdragen dat we rijden als geslagen honden. Je bent op voorhand nooit geklopt.”

Quote 15 coureurs einde contract? We zijn ermee bezig, ja. Maar ik heb voorge­steld dat een deel van de renners zich eerst moet manifeste­ren. Je betaalt in een restaurant toch ook niet de rekening na enkel het aperitief? Patrick Lefevere

Jumbo-Visma is morgen de te kloppen ploeg. “De frustraties die wij nu hebben zijn frustraties die andere ploegen jaren aan een stuk tegenover ons hebben gevoeld. Natuurlijk is de situatie lastig, daar ga ik niet flauw over doen. Als je hun renners gaat ontleden, zijn het stuk voor stuk topcoureurs met een grote motor die allemaal kopman zouden kunnen zijn in een ander team. Bij Jumbo-Visma is er dus een mix van verschillende kopmannen, zoals wij al jaren doen. Het moet zijn dat we dus het goeie voorbeeld gaven, want we worden gekopieerd.”

Lefevere: “Als het van mij afhangt mogen we klassiek werk niet laten schieten”

De rondeploeg rond Remco Evenepoel en het team van klassieke coureurs. Is dat geen moeilijke spreidstand? Lefevere: “Andere teams deden ons dat voor. Ons DNA zit ook hier (in het klassieke werk, red.). Als het van mij afhangt mogen we dat niet laten schieten. Maar het hangt er natuurlijk vanaf hoe we de komende weken presteren.” 15 renners zijn bovendien einde contract. Maar de baas wacht nog even af. “We zijn ermee bezig, ja. Maar ik heb voorgesteld dat een deel van de renners zich eerst hier moet manifesteren. (glimacht) Je kan toch moeilijk de rekening betalen in het restaurant als je nog maar net het aperitief hebt gedronken?”

