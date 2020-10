Oliver Naesen klaar voor de Ronde: “Bardet gaat het goed doen, Alaphilippe moeilijk in te schatten”

Ronde van VlaanderenIn de pronostieken rond de najaarsversie van de Ronde van Vlaanderen gaat het over Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Julian Alaphilippe. Niet over Oliver Naesen, veertiende in Gent-Wevelgem. Toch start de kopman van AG2R-La Mondiale met de ambitie de top vijf te halen. Naast de vier meest geciteerde namen is nog één plaatsje vrij.

Normaal valt Oliver Naesen nooit. Of bijna nooit. Recent raakte hij twee keer betrokken in een massale valpartij. In Ardooie in de finale van de openingsrit van de BinckBank Tour én halfweg Gent-Wevelgem. Zijn de wonden geheeld?

“Dat ligt achter mij, op de fiets heb ik geen last. Let wel, ik voel het nog altijd. Mijn knie is na die val in BinckBank heel gevoelig. Zo’n tuimelingen maken je niet beter. Je krijgt altijd een klopke. Zeker na die eerste. Na de val in Gent-Wevelgem was enkel de dag om zeep, was ik mijn goeie benen kwijt. Maar dat is geschiedenis.”

Voor zichzelf schrijft Naesens ploegmaat Romain Bardet zondag geschiedenis. In zijn laatste wedstrijd voor de Franse ploeg – de Fransman verkast naar Team Sunweb – rijdt hij voor het eerst de Ronde van Vlaanderen. Wat kan Bardet voor jou betekenen?

“Heel veel! Ik denk dat hij de man is die zondag langst bij mij zal zijn. Dat zou handig zijn. Romain gaat het goed doen. Akkoord, hij kent de wegen niet. De voorbije week heeft hij de tv-beelden van de laatste vijftig kilometer van de voorbije edities bekeken. En we gingen donderdag en vrijdag op het parcours trainen. Zo heeft hij enige parcourskennis opgedaan.”

Toch lijkt Bardet, ooit tweede en derde in de Tour en vorig jaar winnaar van de bolletjestrui, niet gemaakt om kasseihellingen op te vliegen. Overschat je zijn waarde voor jou niet?

“Zeker niet, tijdens de verkenning van donderdag vlogen we volle bak de Oude Kwaremont op. Hij was drie seconden achter mij. Bij zijn eerste passage op die stenen ooit! Dat is goed toch? Op Strava staat hij meteen bij de beste tien aller tijden. Voor wat dat waard is. Hij is gemotiveerd. Na de lockdown, toen duidelijk werd dat er in het najaar een Ronde van Vlaanderen zou komen, was hier rijden het eerste wat hij wenste. Of na de Tour het tweede. Bij wijze van afscheid aan de ploeg. Denk niet dat er zondag in Antwerpen drie renners van zijn niveau starten. Ook Mathieu van der Poel en Wout Van Aert niet. Sorry, Wout intussen wel. Ronderenners zijn fysiek sterker dan eendagscoureurs. Als we over de top van de piramide spreken hoort Romain daarbij.”

Alleen zal het parcours voor hem nog geheimen hebben. Voor Naesen niet want vanuit Erondegem is hij snel in de buurt van de Oude Kwaremont en Paterberg. Heeft hij schrik van de topfavorieten?

“Ik weet dat veel sterke mannen aan de start komen, maar ik ga de deelnemerslijst niet overlopen en aanduiden wie kans maakt. Dan start je met schrik. Ik niet. Ik weet dat ik zelf ook kans heb. Er zijn veel scenario’s die voor mij goed kunnen uitdraaien. Eigenlijk is de Ronde van Vlaanderen op tactisch vlak heel eenvoudig. De vrijheid om te anticiperen zal ik niet krijgen. Mijn ploegmaats wel. Dus stuur ik hen vooruit. Ik moet wachten tot de laatste keer Oude Kwaremont en Paterberg. Haal ik de top vijf ben ik tevreden. Ik weet dat het erin steekt. Raak ik in de finale met drie voorop, maar worden we op weg naar de finish in Oudenaarde gegrepen door twintig man en eindig ik vijftiende, ook dan ben ik content. Al heb ik in dat scenario geen uitslag.”

Net als iedereen is ook Naesen benieuwd hoe wereldkampioen Alaphilippe het er in zijn eerste Ronde van Vlaanderen van afbrengt. Ziet hij de Fransman als kanshebber?

“Zelfde verhaal als Bardet: Alaphilippe is een coureur van superhoog niveau. Zijn regenboogtrui zal in het peloton ruimte creëren. Hij beschikt over de beste ploeg. Of misschien de tweede sterkste want ook Trek-Segafredo is heel goed. Die kaarten liggen goed, maar net als Romain kent hij het hier niet. Ik trainde nog nooit met hem. Alaphilipe heeft een energieke stijl, smijt met de fiets, zwiept voortdurend, lonkt achterom, kijkt vooruit. Niet de meest geconcentreerde renner van het peloton. Ik zou niet verschieten indien we Alaphilippe ergens langs de kant moeten oprapen. Hij loopt ook altijd recht op de trappers. Maar de Paterberg leent zich daar niet toe. Moeilijk in te schatten of hij in de finale een rol zal spelen.”

De wereldkampioen wordt zondag niet aangemoedigd door duizenden fans want op de hellingen in de Vlaamse Ardennen zal geen publiek staan. Zal jij de uitzinnige massa missen?

“Zonder fans is het minder leuk. Door de massa volk, door het geluid krijg ik op de Oude Kwaremont altijd kippenvel. Dat stuwt vooruit. Nu zal er weinig publiek staan, enkel mensen in de kledij van Flanders Classics. Los daarvan, een Ronde van Vlaanderen in het najaar vind ik wel iets hebben. Parijs-Roubaix in deze periode van het jaar zou ik minder interessant gevonden hebben, denk ik. We hebben wel geluk want een vrij droge week. Het is herfst, maar tijdens de verkenning lag het overal proper.”

