Oliver Naesen gaat voor top vijf: “Ik ben op volle sterkte”

AG2R verkende de Ronde van Vlaanderen deze week enkele keren. "Die tochtjes leerden me niets nieuw. Voor sommigen is het nog eens een opfrissing, voor Romain Bardet was het een eerste kennismaking en ik rijd wel eens graag op de wegen waar het enkele dagen nadien echt koers is. Maar de Koppenberg is nog altijd de Koppenberg."

"In de top vijf finishen, lijkt me heel goed te doen. Het wordt alles of niets nu zondag. Ik rijd wel nog de Driedaagse Brugge-De Panne, maar dat is geen koers die me op het lijf geschreven is zoals de Ronde van Vlaanderen. Het is een speciaal jaar geweest. Niet alleen op wielervlak. Of de Ronde nu valt in april of oktober maakt eigenlijk niet uit. Ik kijk er sowieso altijd naar uit.”