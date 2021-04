Officieel: Antwerpen en Brugge organiseren komende 6 jaar afwisselend de start van de Ronde

Volgend jaar vindt de start van Vlaanderens Mooiste, net als vandaag, nog plaats in Antwerpen. In 2023 is het de beurt aan Brugge en zullen beide steden afwisselend de start organiseren. En dat al zeker voor de komende zes jaar. Concreet zal de Ronde dus in 2022, 2024 en 2026 in Antwerpen starten en in 2023, 2025 en 2027 in Brugge.