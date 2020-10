Museeuw en Van Hooydonck over afwezigheid van fans: “Het publiek maakt net deel uit van de magie van de Ronde”

Ronde van VlaanderenKale flanken op de Bosberg. Voor een keertje niet drummen op de Oude Kwaremont of de Koppenberg. En vooral: geen aanmoedigingen voor de renners. Ook door de afwezigheid van publiek wordt het een atypische Ronde van Vlaanderen. Ex-winnaars Johan Museeuw en Edwig Van Hooydonck schatten de gevolgen voor de koers in.

Edwig Van Hooydonck: “Het publiek maakt deel uit van de magie van de Ronde”

In 1989 en 1991 won hij zelf ‘Vlaanderens Mooiste’, Edwig Van Hooydonck. Dat het publiek niet rijendik op de kasseihellingen zal staan, vindt hij gezien de huidige situatie “de enige juiste keuze”. Maar tegelijk treurt Van Hooydonck er ook wel om. “Uiteraard maakt het publiek deel uit van de Ronde”, zegt Van Hooydonck. “Ook voor de renners wordt het speciaal, denk ik. Normaal heb je al die schreeuwende mensen langs de kant en er zijn veel renners die daar energie uit halen. Ik was daar niet écht mee bezig. Natuurlijk hoorde ik het lawaai wel, maar ik zat tijdens die grote koersen wel in een soort roes. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het een aparte koers wordt.”

Julian Alaphilippe lijkt een type-renner dat kickt op sfeer. De wereldkampioen rijdt zijn eerste Ronde, maar Van Hooydonck schuift de Fransman toch naar voren als topfavoriet. “Hij kent de koers misschien niet super goed, maar zijn ploeg wel. En hij heeft ondertussen ook wel al tijd genoeg gehad om het parcours te verkennen. Na wat hij de voorbije weken getoond heeft, kan je niet meer om Alaphilippe heen.”

Volledig scherm Van Hooydonck viert zijn Ronde-winst in 1989. © BELGA

Johan Museeuw: “Laat het maar bij deze ene keer blijven”

De ‘Leeuw van Vlaanderen' was drie keer de beste in de Ronde van Vlaanderen: in 1993, 1995 en 1998. De wielerwereld mag vooral blij zijn dat de koers effectief gereden wordt, vindt hij. Dat er geen publiek op de hellingen zal staan, zal volgens Museeuw ook geen al te grote rol spelen. “De man die zondag wint, is gewoon de beste of één van de besten. Tijdens de Ronde haal je adrenaline uit heel veel zaken. De televisiecamera die plots voor je komt rijden, de volgauto die je moed inspreekt of een leuk deel van het parcours dat nadert: zo’n dingen doen de hartslag ook stijgen.”

Museeuw is wel benieuwd om zondagavond de ervaringen van de renners te horen. “Het wordt een soort experiment. Zeker voor de Vlamingen die de Ronde al vaak gereden hebben. Achteraf zullen zij kunnen inschatten wat de verschillen zijn. Want die zúllen er natuurlijk zijn. De wind - die strak zal zijn - zal vaker vrij spel krijgen. En ik verwacht ook wel dat het veiliger wordt. De renners moeten geen rekening houden met de mensen die normaal massaal afzakken naar de kasseistroken en hellingen. In dat opzicht zal er voor de renners misschien iets meer overzicht zijn, maar publiek hoort ook bij de Ronde. Laat het maar bij deze ene keer blijven.”

Volledig scherm Johan Museeuw wint de Ronde in 1995. © JIMMY BOLCINA/PHOTO NEWS