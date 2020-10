Motard Eddy Lissens kreeg na ongeluk tijdens Ronde foto van Alaphilippe: “Dat was een goede steun”

Julian Alaphilippe leek afgelopen zondag op weg naar een topnotering in zijn allereerste Ronde van Vlaanderen, maar het noodlot besliste er anders over. Alaphilippe reed op een motor van de wedstrijdjury en kwam hard ten val. Motard in kwestie Eddy Lissens zit in zak en as om wat er zondag gebeurde. “Vannacht heb ik geen oog dicht gedaan”, reageerde Lissens gisteren bij VTM Nieuws. “De film van de vallende Alaphilippe speelde zich steeds opnieuw af.”

De val van de wereldkampioen was volgens Lissens een spijtig ongeval. “Het was een samenloop van omstandigheden waar je geen enkele vat op hebt. Ik kon er niets aan doen. De andere twee gaan voorbij en Alaphilippe - die met één arm reed en met z’n communicatie bezig was - rijdt achteraan op mijn motor. Ik kon gewoon niet weg.” De motard heeft intussen al 20 jaar ervaring, maar kreeg bakken kritiek over zich heen. “Die commentaren komen volgens mij van mensen die niet in de koerswereld zitten. Vanuit de zetel is het makkelijk om te zeggen wie wat fout doet.”