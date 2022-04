Mathieu van der Poel viert Rondewinst met “heel lekkere” hamburger: “Ik stond op het punt te lossen”

Een dag voor Dwars door Vlaanderen, zei Van der Poel nog dat de Ronde niet altijd gewonnen wordt door de snelste maar wel door de sterkste renner. Die vlieger ging vandaag niet op. Want dat Pogacar zo goed als zeker de sterkste was, daar had de Nederlander geen moeite mee om toe te geven. “Pogacar was indrukwekkend. Op de Kwaremont moest ik héél diep gaan om het wiel te kunnen houden. En ook op de Paterberg stond ik op het punt te lossen. Ik ben blij dat ik aan het langste eind trok.”

Van der Poel haalde het na een bloedstollende sprint tegen Pogacar en co. “Het is de derde keer op rij dat ik in die situatie naar de finish rijd. Heel nerveus word ik daar niet meer van, maar het was wel leuk om het af te maken. Misschien is dat ervaring, ja. Maar je moet vooral de benen nog hebben. Dat is vorig jaar tegen Asgreen ook gebleken. Ik was in de sprint vooral met Tadej bezig. Die twee anderen (Madouas en Van Baarle, red.) heb ik laat zien komen. Dan moest ik mijn sprint wel inzetten, want zij kwamen met snelheid. Ik had nog een goede sprint in de benen. Ik besef het nog niet goed. Deze is heel mooi, zeker met het traject dat ik heb afgelegd. Na die rugproblemen heb ik me wel goed kunnen voorbereiden op het wegseizoen.”