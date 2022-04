Mathieu van der Poel, 27 jaar en al twee keer Rondewinnaar: “Noem dit het voordeel van ervaring”

Een dag voor Dwars door Vlaanderen, zei Van der Poel nog dat de Ronde niet altijd gewonnen wordt door de snelste maar wel door de sterkste renner. Die vlieger ging vandaag niet op. Want dat Pogacar zo goed als zeker de sterkste was, daar had de Nederlander geen moeite mee om toe te geven. “Op de Oude Kwaremont en op de Paterberg ging Pogacar verschrikkelijk snel. Zeker op de Paterberg stond ik op het punt om te lossen. Maar ik wist dat als ik nog even kon volhouden, er daarna wat tijd was om te recupereren tot de finish.”

“Parijs-Roubaix, daar wil ik momenteel nog niet aan denken. Eerst genieten van dit topmoment, hier heb ik zo hard voor gewerkt. Alles op alles gezet voor deze Ronde. Voor Pogacar is het natuurlijk jammer dat hij niet eens het podium haalt. Want hij was misschien wel de sterkste en hij koerste ook heel offensief. Had hij mij geklopt, had ik hem zeker de zege gegund.” Maar een Van der Poel in topvorm op dit parcours kloppen, dat zijn er heel weinig gegeven.