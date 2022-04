Lotte Kopecky doet het! Belgisch kampioene wint Ronde van Vlaanderen bij vrouwen: “Dit is next level”

Ronde van VlaanderenDan toch Belgische succes in de Ronde van Vlaanderen, met dank aan Lotte Kopecky. Onze landgenote won als één van de topfavorieten Vlaanderens Mooiste bij de vrouwen. Ze is de eerste Belgische die wint sinds Grace Verbeke in 2010. “Dat ik dit kan doen in de Belgische kampioenstrui... Fantastisch.” Titelverdedigster Annemiek van Vleuten werd tweede.

Bij afwezigheid van Wout van Aert bij de mannen lag de grootste Belgische winstkans in de Ronde van Vlaanderen eigenlijk bij de vrouwen. Lotte Kopecky hoorde na haar winst in de Strade Bianche vorig maand bij de topfavorietes voor de zege.

Op een zwaar parcours - met voor het eerst de Koppenberg - kwamen de betere vrouwen automatisch bovendrijven. Een select elitegroepje diende zich aan de voet van de Oude Kwaremont aan voor de absolute finale. Van Vleuten reed in één ruk naar Reusser - de kop van de koers. Kopecky volgde.

De twee toonden zich net als in de Strade Bianche de besten van het pak en dat beeld werd ook op de Paterberg bevestigd. Gelukkig kon Kopecky rekenen op het sterkste blok, met dank aan haar ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak van SD Worx kon ze spelen in de finale.

Van Vleuten moest reageren op de uitval van haar landgenote en zo kon Kopecky makkelijk meeschuiven. Met z’n drieën doken ze de slotkilometers in. Kopecky zat achter stoomtrein Van den Broek- Blaak in een zetel, Van Vleuten zat in de tang.

De titelverdedigster kon enkel maar hopen dat ze in de sprint een partij was voor Kopecky, maar de Nederlandse bleek geen maat voor de Belgische kampioene. Kopecky ging op de Minderbroedersstraat op en over Van Vleuten. Grace Verbeke heeft eindelijk een opvolgster.

Lotte Kopecky: “Dit is next level”

Veel woorden had Kopecky niet na de grootste zege uit haar carrière. “Hoeveel keer ik al in mijn arm heb geknepen? (lacht) Misschien nog niet genoeg”, vertelt ze aan VTM Nieuws (bekijk het volledige interview bovenaan dit artikel). “Het is iets dat moeilijk te geloven is. Als ik straks in de bus stap bij mijn ploegmaats en vanavond in de zetel zit, dan pas gaat het binnensijpelen. Toen ik over de meet bolde was er een beetje ongeloof. Ook de manier waarop. Chantal (van den Broek-Blaak, red.) die zich volledig leegrijdt voor mij. Dat is fantastisch. Dat ik het kan doen in de Belgische trui: alle mensen werden gek. Dit is next level.”

“Ik besef het nog niet goed. Ik hoop dat ik het verdriet van België na het forfait van Wout van Aert een beetje heb kunnen goedmaken”, vertelde ze ook in het flashinterview. “We waren zelfzeker voor de start en ik denk dat we ook getoond hebben dat we de beste ploeg waren. In de finale kregen we in ons oortje de raad mee om Van Vleuten ook een kopbeurt te laten doen, maar met 25 seconden voorsprong konden we niet echt pokeren. Ik wou dat Chantal bleef rijden en bleef geloven in mijn sprint. Ongelofelijk dat het lukt.”

Wuyts: “Zeer straffe prestatie”

