LIVESTREAM RONDE VAN VLAANDEREN. Kijk naar de verkenning van de renners op de Paterberg - Asgreen kent ploegmaats, geen Alaphilippe

Ronde van VlaanderenKomende zondag weten we wie Kasper Asgreen opvolgt op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert verkeert in supervorm, maar de Belgische kampioen zal moeten afrekenen met andere toppers als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Op deze pagina zit u goed om al het nieuws in aanloop naar Vlaanderens Mooiste op de voet te volgen. Vandaag verkennen heel wat teams, wij staan een hele dag LIVE op de Paterberg.