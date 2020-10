LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Van Aert en Van der Poel gaan in Oudenaarde sprinten om de zege!

Ronde van Vlaanderen Van der Poel pakt iedereen opnieuw in: “Een van de strafste nummers van de jongste jaren”

7 april Vierde in zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Net zoals hij ook vierde werd in Gent-Wevelgem. Maar wat als Mathieu van der Poel (24) niet zwaar tegen de grond smakte? “Ik ben al blij dat ik hier nog heelhuids zit”, aldus de Nederlandse wonderknaap in de studio van Sporza.