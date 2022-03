LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Quick.Step verkent de Paterberg: Asgreen kent ploegmaats, geen Alaphilippe

Wielrennen “Alaphilip­pe heeft de ergste breuk opgelopen die hij kon hebben”

Julian Alaphilippe kon na een aanrijding met een motor geen hoofdrol vertolken in de absolute finale van de Ronde van Vlaanderen. De Fransman brak daarbij het middenhandsbeentje van de wijs- en ringvinger. Op het eerste gezicht onschuldig, maar zeker niet te onderschatten, vertelt Tom Boonen in de tweede aflevering van onze podcast ‘In het Wiel’. “Het is de ergste breuk die je kan hebben. Het middenhandsbeentje is het bot dat het slechtst herstelt van het menselijk lichaam. Het heeft maar één bloedvat en als dat doorbreekt, wordt altijd één stukje niet doorbloed. Dat sterft op den duur af. Vandaar de noodzakelijke operatie. Het zal wellicht voor de rest van zijn leven pijn doen. Als het niet goed geneest, dringt zich trouwens een nieuwe ingreep op en ‘worst case' moeten ze er zelfs een stukje van je heup insteken.”

20 oktober