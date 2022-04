LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Pogacar, Van der Poel, Van Baarle, Madouas en Wright op kop na Taaienberg, de rest geklopt?

Wielrennen Tadej Pogacar betaalt leergeld in eerste Vlaamse koers: “Zat net achter val en verloor zo veel tijd”

Chasse patate, of bijna, van Tadej Pogacar. Wat de Sloveense dubbele Tourwinnaar niet allemaal leert in zijn korte en opgemerkte passage in Vlaanderen. Vandaag reed hij een achtervolging op het groepje vluchters waarin de latere winnaar van Dwars door Vlaanderen zou rijden. Maar zag na tien kilometer het vruchteloze van zijn poging in. Zo heeft Pogacar het nog niet vaak gehad.

30 maart