LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Oudenaarde nog zeker tot 2028 aankomstplaats van Vlaanderens Mooiste

Ronde van VlaanderenKomende zondag weten we wie Kasper Asgreen opvolgt op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert verkeert in supervorm, maar de Belgische kampioen zal moeten afrekenen met andere toppers als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, die intussen ook in het land is. Op deze pagina zit u goed om al het nieuws in aanloop naar Vlaanderens Mooiste op de voet te volgen.