LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Onheilspellend nieuws: deelname Van Aert ‘zeer twijfelachtig’, meldt zijn ploeg

Ronde van Vlaanderen Tiesj Benoot sluit weer aan en is ambitieus: “Hoop op lange, lastige finale”

Eén week nadat hij door het contact met de op Covid-19 positief geteste Jan Bakelants in de studio van Extra Time Koers door zijn team Sunweb aan de kant werd gehouden voor Gent-Wevelgem, is Tiesj Benoot ‘back in business’.

18 oktober