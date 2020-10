LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Krijgen we duel tussen Van Aert en Van der Poel? “Wout brengt zijn werk haast nooit mee naar huis”

Ronde van Vlaanderen Ron­de-organisa­tor Wouter Vandenhau­te in onze zaterdag­krant: “Bettiol? Die gaat niet winnen”

7 april Opvallende quote in ons weekendinterview met Ronde-organisatoren Wouter Vandenhaute en Thomas Van Den Spiegel. In een passage over de mogelijke winnaar en het mogelijke droomscenario zegt de sterke man van Flanders Classics dat net Bettiol de Ronde niet zal winnen.