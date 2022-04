LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Jumbo-Visma: “Nog geen nieuws over Van Aert” - Pogacar: “Het wordt een zotte wedstrijd, met of zonder Wout”

Ronde van VlaanderenKomende zondag weten we wie Kasper Asgreen opvolgt op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert verkeerde in supervorm, maar achter naam van de Belgische kampioen staan intussen vraagtekens en áls hij al start, zal hij moeten afrekenen met andere toppers als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Op deze pagina zit u goed om al het nieuws in aanloop naar Vlaanderens Mooiste op de voet te volgen.