LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Eerste kasseistroken achter de rug, vluchter Mühlberger komt stuntelig ten val

Ronde van Vlaanderen RONDE KORT. Team Sagan wil monument - Nieuw exploot Van der Poel? - AG2R blijft alle pijlen richten op Naesen

6 april Oliver Naesen werd ziek na Gent-Wevelgem vorige week vrijdag en zit nu aan de antibiotica om zijn probleem met de luchtwegen, het begin van een bronchitis, op te lossen. De Waaslander trok donderdag op verkenning met zijn teamgenoten en deed dat warm ingeduffeld. De vraag is of de oud-Belgisch kampioen voldoende hersteld is om een prachtprestatie neer te zette in de Ronde van Vlaanderen. Volgens de ploegleiding gaat het alsmaar beter.