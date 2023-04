KIJK. “Ik ga nu niet in een hoekje kruipen”: zichtbaar teleurgestelde Van Aert wordt na vierde plek in Ronde getroost door zoontje Georges

Geen eerste overwinning in de Ronde van Vlaanderen voor Wout van Aert. Op de Kruisberg kraakte hij. “Van der Poel verraste mij daar een beetje”, vertelt een zichtbaar teleurgestelde Van Aert, die aan de bus getroost werd door zoontje Georges. “In de finale moest ik mijn meerdere erkennen. Benen liegen niet.” Nu even de ontgoocheling verbijten, vanaf morgen gaat de focus op Parijs-Roubaix: “Ik ben niet van plan nu in een hoekje te kruipen, zondag is er nog een kans.”

KIJK. Van Aert vierde in Ronde: “Ga nu niet in een hoekje kruipen”

“Het was een chaotische Ronde. Met veel valpartijen en chaos onderweg”, vertelt Van Aert aan VTM Nieuws. “Lange tijd verliep alles goed, met Nathan (Van Hooydonck, red.) in een gevaarlijke groep. Maar iets sneller dan gehoopt kregen we een duel man tegen man. Pogacar en Van der Poel bleken sterker te zijn. Voor mij was de zege al verloren toen ik moest lossen op de Kruisberg. Of ik daar een beetje verrast werd door de versnelling van Van der Poel? Een beetje wel.” Morgen draait Van Aert de bladzijde om richting Parijs-Roubaix van volgende week zondag. “Ik ga nu niet in een hoekje kruipen. Volgende week is er nog een kans. Dan gaan we ons weer smijten.”

Van Aert raakte eerder in de wedstrijd betrokken bij een massale val die veroorzaakt werd door Filip Maciejuk. Hij hield er een bebloede knie aan over. “We hebben die knie net verzorgd. We gaan het moeten bekijken, maar ik had er tijdens de wedstrijd niet veel last van. Voorlopig lijkt het enkel om een wonde te gaan.”

Kijk bovenaan dit artikel naar de volledige reactie van Van Aert

KIJK. Georges en Sarah komen Wout opbeuren na de Ronde

Van Aert was mee op pad met de ‘Grote Drie’ richting de kop van de koers. Maar bij een flinke demarrage van Mathieu van der Poel op de Kruisberg - een dikke 25 kilometer van de streep - kon de winnaar van de E3 dus niet volgen. Ploegmaat Nathan Van Hooydonck liet zich nog uitzakken, maar het kwaad was geschied. Uiteindelijk won Tadej Pogacar de Ronde van Vlaanderen, voor Mathieu van der Poel. Van Aert finishte als vierde.

Van Hooydonck: “Wout had niet veel last van knie”

“Na de Molenberg ging ik mee met een mooie groep”, doet Van Hooydonck zijn relaas. “Ik probeerde me zoveel mogelijk te sparen om Wout in de finale te kunnen helpen.” Van Hooydonck bracht Van Aert nog dicht bij Pogacar en Van der Poel, maar aan de voet van de laatste keer Oude Kwaremont ontbond de Sloveen z’n duivels weer. “Ik had hem er liever niet bij hoeven te brengen. Het is jammer dat hij ervoor moest lossen. Maar het is koers, dat hoort erbij. Ik hem mezelf volledig gesmeten om hem weer zo dicht mogelijk te brengen. Welke signalen Wout gaf? Het feit dat hij moest lossen is geen goed signaal. Ik heb hem aan de voet van de Oude Kwaremont nog gezegd dat de koers nog niet over was. Dat het nog kon. Uiteindelijk sprint hij nog voor het podium. Dat is mooi.”

Volledig scherm De bebloede knie van Van Aert. © Photo News / Photo News

