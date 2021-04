Kasper Asgreen na overwinning: “Echt ongelofelijk!”

Ronde Van VlaanderenKasper Asgreen heeft de Ronde van Vlaanderen op z’n naam geschreven. Hij klopte Mathieu van der Poel in de sprint. “Ik voelde me nog heel goed, dus besliste ik om op m’n sprint te vertrouwen.”

“Ik voelde me heel goed, ook nog in de laatste kilometer. Dus ik besliste om op m'n sprint te vertrouwen”, doet Asgreen z’n verhaal na afloop. “Toen ik de laatste kilometer inging, kon ik ‘m voor me houden. We hadden nog wat seconden voorsprong, dus besloot ik in het wiel te blijven. Zodat ik kon beslissen wanneer ik zou aangaan.”

“Het was een heel zware race. Het was een kwestie van wie er nog ietsje meer in de tank had zitten.”

Asgreen is de eerste Noorse winnaar sinds Rolf Sørensen. “Rolf heeft me nog advies gegeven. Het is een echt ongelofelijk!”

Elegant-Quick.Step reed een sterke koers. “We reden een perfecte race, heel de dag lang. De jongens waren echt ongelofelijk. Bedankt aan Tom (Steels, red.) en Wilfried (Peeters, red.) in de auto. Zij hebben deze race enorm goed voorbereid. We kennen elke meter van dit parcours. En het is super dat ik hier deel van mag uitmaken.”