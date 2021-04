Kasper Asgreen en ploegmaats genieten na zege in Ronde: “Echt ongelofelijk!”

Ronde Van VlaanderenKasper Asgreen heeft de Ronde van Vlaanderen op z’n naam geschreven. Hij klopte Mathieu van der Poel in de sprint. “Ik voelde me nog heel goed, dus besliste ik om op m’n sprint te vertrouwen.”

“Ik voelde me heel goed, ook nog in de laatste kilometer. Dus ik besliste om op m'n sprint te vertrouwen”, doet Asgreen z’n verhaal na afloop. “Toen we de laatste kilometer ingingen, kon ik Mathieu voor me houden. We hadden nog wel wat voorsprong, dus besloot ik in het wiel te blijven. Zo kon ik beslissen wanneer ik zou aangaan.”

De wedstrijd brak al snel open, waardoor zowat iedereen op het eind van z'n krachten zat. “Het was een heel zware race. Het was een kwestie van wie er nog ietsje meer in de tank had zitten. We zaten beiden op onze limiet”, aldus Asgreen. Die is meteen ook de eerste Deense winnaar sinds Rolf Sørensen. “Rolf heeft me nog gebeld en heeft me advies gegeven. Het is een echt ongelofelijk!”

Julian Alaphilippe was dan misschien wel iets minder vandaag, Elegant-Quick.Step reed een sterke koers. “We reden een perfecte race, heel de dag lang. De jongens waren echt ongelofelijk. Ook enorm bedankt aan Tom (Steels, red.) en Wilfried (Peeters, red.) in de auto. Zij hebben deze race zo goed voorbereid. We kennen elke meter van dit parcours. En het is super dat ik hier deel van mag uitmaken.”

Lampaert: “Kasper is een supersterke coureur”

De ploegmaats van Asgreen spraken met veel lof over de Deen. “Kasper is een supersterke coureur en een superploegmaat”, aldus Yves Lampaert. “Ik denk wel dat allemaal goed waren. En na de Koppenberg heb ik de koers voorin niet echt meer kunnen volgen. Dus heel veel kan ik er niet over zeggen. Maar ‘t is duidelijk dat hij een schitterende koers heeft gereden en gewonnen.”

Alaphilippe: “Niet verrast dat Asgreen Van der Poel klopt”

“Een mooie dag”, klonk het bij wereldkampioen Julian Alaphilippe. De Fransman kon niet mee toen Kasper Asgreen, Wout van Aert en Mathieu van der Poel ervandoor gingen. “Ik was goed, maar niet goed genoeg om dat trio bij te benen. Kasper heeft een groot nummer opgevoerd. Of ik verbaasd ben dat hij Van der Poel klopt? Neen, ik ben niet verrast. Ik wist dat hij niet kon. Chapeau. Een sprint na zo’n zware koers is nu eenmaal speciaal. Het draait erom wat er nog in de benen zit. Dat maakt het verschil.”

