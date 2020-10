Julian Alaphilippe & Tom Boonen, debutant en expert over een gouden kans op succes: “Geniet vooral, Julian. Je bent wereldkampioen!”

“Salut, Tom!” De ogen van Julian Alaphilippe glinsteren als hij Tom Boonen ziet opdagen in de ‘hangout’. “Hellooow”, klinkt het al even hartelijk en enthousiast aan de andere kant. Drie en een half jaar (2014-2017) deelden de twee lief en leed in het team van Patrick Lefevere. Dat heeft duidelijk een band gesmeed. “Het was een enorme eer en een waar genoegen om mijn profcarrière aan jouw zijde te kunnen starten, Tom. Ik bewaar er alleen maar goeie herinneringen aan”, gooit de nieuwe wereldkampioen meteen met een hele bos bloemen. De oude neemt ze glimlachend in ontvangst. Het gesprek gaat zijn gang in het Engels. Met af en toe een vleugje Frans. Maar één begrip verdraagt geen vertaling, vindt Alaphilippe. (in keurig Nederlands) “De Ronde van Vlaanderen!”