IN BEELD. Wereldkampioen Alaphilippe en Van Avermaet verkennen Ronde van Vlaanderen

Julian Alaphilippe staat dus voor zijn vuurdoop in Vlaanderens Mooiste, maar de Fransman van Deceuninck-Quick.Step behoort meteen tot de topfavorieten. Alaphilippe kan de eerste wereldkampioen sinds Peter Sagan in 2016 worden die de Ronde wint in de regenboogtrui. In Dries Devenyns vindt Alaphilippe alvast een prima gids om hem wegwijs te maken op de Vlaamse hellingen. Devenyns woont op de Oude Kwaremont en kent de streek als zijn broekzak.

Greg Van Avermaet is dan weer twijfelachtig. De olympische kampioen kwam zwaar ten val in Luik-Bastenaken-Luik en liep daarbij gescheurde ligamenten van de schouder, drie gebroken ribben, een kleine breuk in een ruggenwervel en een lichte klaplong op. Vrijdag beslist Van Avermaet of hij zondag aan de start verschijnt. De 35-jarige kopman van CCC jaagt nog steeds op een eerste overwinning in de Ronde. In 2014 en in 2017 strandde hij op de tweede plaats.