“Ik denk dat jij wint”: hoe ‘rivalen’ Van Aert en Van der Poel elkaar na de finish van de Ronde even omhelsden

“Ik denk dat jij wint”, zei Van der Poel net na de prangende spurt tegen Van Aert (zie video). Beide tenoren pakten mekaar even vast. Een teken van onderling respect. Bij het overschrijden van de streep wisten ze dus nog niet zeker wie had gewonnen, even later bleek de winnaar wel degelijk Van der Poel te zijn. De twee generatiegenoten strijden al jaren tegen mekaar voor de hoofdprijzen. Eerst in het veld, en nu ook op de weg. Voor de Nederlander was het zijn eerste zege in een Monument. Van Aert won eerder dit seizoen al Milaan-Sanremo.