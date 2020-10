Hoe kijkt superfan van iconisch beeld uit 2012 vandaag naar de Ronde?

Ronde Van VlaanderenDe jonge wielerfan die op zijn knieën valt in een maïsveld op het moment dat hij hoort dat zijn superidool Tom Boonen als eerste over de finish rijdt, het staat ongetwijfeld nog op ieders netvlies gebrand. Tjörven Cleenewerck, 19 ondertussen, blijft vandaag wel gewoon thuis: “Ik ga geen regels overtreden.” Voor onze surfers was dit een van de mooiste momenten uit de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen .

1 april 2012. 11 jaar oud was Tjörven toen hij in 2012 samen met zijn ouders Natacha en Jochen naar de aankomst van de Ronde van Vlaanderen afzakte. “Eerst gingen we zelfs niet gaan!”, vertelt Tjörven ons acht jaar na datum. “Maar doordat ik bleef aandringen bij m’n papa, is die uiteindelijk geplooid en zijn we toch gegaan.”

In plaats van de Muur van Geraardsbergen kregen we destijds drie rondjes over de Oude Kwaremont en de Paterberg, met de eerste aankomst ooit in Oudenaarde. Bij de laatste beklimming van de Oude Kwaremont rijden drie renners weg: Alessandro Ballan, Filippo Pozzato en... Tom Boonen. De grote idool van Tjörven.

Volledig scherm Tjörven ontmoette zijn idool Tom Boonen een week na de Ronde. © Photo News

“Ja, dat was nogal iets (lacht). We arriveerden pas een kwartiertje voordat ze de eerste keer zouden passeren op de Oude Kwaremont, net op tijd. De laatste keer dat ze passeerden bleven er twee mannen uit Denemarken zitten. Die hadden zo’n klein satelliet-tv’tje mee. We zijn toen bij hen gebleven omdat het beneden veel te druk was en je daar niets zag.”

De rest is geschiedenis. Op 300 meter van de streep begon onze landgenoot aan zijn sprint, de Italianen kwamen niet meer terug. De Ronde was voor Tom Boonen. “Ik kreeg meer en meer zenuwen naarmate de ontknoping naderde, en ik ben uit pure stress weggelopen in het maïsveld ernaast, weg van de tv. Ik durfde niet meer kijken. Meteen na de aankomst riep mijn papa dat Boonen gewonnen was. Toen hij dat zei, ja... Die emotie hè. Ik was nog maar een klein manneke. Ik was dan ook supertevreden.”

Het iconische beeld was geboren. Tjörven laat zich met Vlaamse vlaggetjes in z’n handen op de knieën vallen in een maïsveld. Camera’s pikken het tafereel gretig op. “Het was eigenlijk zonder dat ik het besefte. Ik wist niet dat er op dat moment iemand passeerde, want wij zaten daar nog met amper vier mensen op die hele beklimming. Toevallig passeerde daar toen een motor, en die heeft dat kunnen opnemen zonder dat we daar iets van wisten. Vijf minuutjes later, toen we op het gemak naar beneden aan het wandelen waren, herkende iedereen mij al. Maar ja, wij wisten totaal niet wat er aan de hand was. En vanaf die dag was dat echt vollenbak.”

Volledig scherm Het iconische beeld van Tjörven Cleenewerck in 2012. © VRT

Zes maanden in bed

Ruim drie jaar geleden kreeg Tjörven te kampen met een mycoplasma-infectie, te vergelijken met een erge klierkoorts. “Dat was echt een heel zware tijd. Ik heb er twee jaar mee gesukkeld, en zes maanden ben ik zelfs amper mijn bed uit geweest. Ik had nul energie: niet om te eten, niet om te spreken. Dagen dat ik twee, drie uur wakker was, waren topdagen.”

Tjörven kon een half jaar niet naar school, maar dankzij zijn goeie resultaten en keiharde inzet hoefde hij niet te blijven zitten. “Een carrière in de tuinbouw, ik zie dat ook wel zitten. Het is geen wielercarrière, dat niet, maar ik doe het ook graag.”

Tjörven is zelf momenteel een tweedejaarsbelofte. “Mijn ambities? Dit jaar... Ik had deze winter een redelijk grote stap kunnen zetten. In het voorjaar was ik redelijk goed, toen deed ik mee bij de beteren. Door de coronatoestand is dat dan volledig stilgevallen. Dan heb ik zelf wat gezondheidsproblemen gehad, waardoor ik een hele tijd niet heb kunnen trainen. En nu ben ik terug redelijk op niveau. Dit weekend is het BK, dus ik hoop dat ik mijn lijn kan doortrekken van afgelopen weken. Dan ziet het er wel redelijk goed uit.”

Volledig scherm Tjörven Cleenewerck, de 11-jarige fan van Tom Boonen in 2012, acht jaar later. © Jochen Cleenewerck

Vandaag in de zetel

Wat zou hij graag opnieuw op de Oude Kwaremont staan. Corona besliste daar anders over. Publiek is niet toegestaan op de hellingen en kasseistroken. Geen nieuwe zegegebaren in het maïsveld dus. “Ik probeer elk jaar te gaan kijken, maar omdat ik zelf koers heb ik meestal ook zelf een wedstrijd. Als ik niets te doen heb, dan ben ik er wel. Ofwel met m’n ouders, ofwel met m’n vrienden. Maar ik denk niet dat ik dit jaar ga, het mag niet. Dan is het verstandiger om thuis te blijven. Ik ga geen regels overtreden, ik moet ook aan m’n eigen gezondheid denken.”

Zijn grote idool doet al enkele jaren niet meer mee, voor wie supportert Tjörven dan? “Ik hoop op Bettiol. Ik vind dat hij sterk rijdt na vorige weken, die gaat wel op de afspraak zijn. Zoals vorig jaar hè. Ik denk dat ze teveel gaan kijken naar Van Aert en Van der Poel, en dat er dan een outsider gaat lopen met de prijzen. We gaan te veel hopen op die twee, en dan gaan ze niet reageren op de juiste ontsnapping. Een beetje zoals afgelopen zondag. Al geloof ik ook in een Belgische zege.”

Lees ook:

Volledig scherm Tjörven Cleenewerck, de 11-jarige fan van Tom Boonen in 2012, acht jaar later. © Jochen Cleenewerck