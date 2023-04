Het peloton likt z’n wonden na vele valpartijen: “Ik had vijftig kompressen bij, maar dat was te weinig”

Ronde van Vlaanderen Onder de bijna miljoen mensen langs het parcours van de Ronde: een onverlaat en een klimaatac­ti­vist

En of de fans terug zijn in de koers. Bijna een miljoen mensen rond het parcours van de Ronde van Vlaanderen 2022. Rijendik. Alleen waren de haast klassieke valse noten ook weer van de partij. Zoals een supporter die in volle finale met een tricolore vlag met daarop ‘WVA’ veel te lang op het parcours bleef lopen. Of een klimaatactivist met de boodschap ‘Climate Justice Now’ op zijn t-shirt, die in de laatste hectometers doodleuk over de hekkens sprong en richting finish stapte. Daar werd hij op het nodige boegeroep getrakteerd. Wel leuk was hoe een toeschouwer doodleuk terugzwaaide naar Kenneth Van Rooy toen die om assistentie van de volgwagen vroeg en zijn hand opstak.