“Het is een grote ramp dat Wout niet fit is”: zo verliep de baaldag van zieke Van Aert, die zich geen mens voelde om urenlang op de fiets te zitten

Telefoontje gisterenochtend naar Merijn Zeeman. Wout van Aert liet aan z’n sportieve baas weten zich “niet fit” te voelen. Er was tot dat moment geen vuiltje aan de lucht. Dinsdag ging hij nog 210 kilometer trainen, 5u42 minuten op de fiets. Woensdag keek hij naar Dwars door Vlaanderen op tv. Vandaag voelde hij zich geen mens om urenlang op een fiets te zitten.

Merijn Zeeman zei tegen Van Aert dat hij dat vooral niet moest doen. Dat hij zich gisterenmiddag ook niet moest melden voor de lunch met de ploeg in Gent, zoals afgesproken was. Donderdag was de dag om te achterhalen wat er met Wout van Aert aan de hand is. Daar was men gisteravond nog niet achter, al gaf ploegleider Grischa Niermann wel wat meer uitleg.

“Wout is wat ziekjes en vertoont lichte verkoudheid- en griepverschijnselen”, aldus Niermann. “Het is nog een groot vraagteken of hij fit geraakt tegen zondag, maar het ziet er niet goed uit. Vandaag was hij alvast niet goed genoeg om te trainen. Wout blijft wel constant in contact staan met de medische staf en hij wordt zo goed mogelijk begeleid. Bovendien is het nog 2,5 dagen tot de Ronde. We geven de hoop niet op, maar het is lastig om te zeggen dat-ie 100% fit aan de start zal staan.”

“Dit is zeker een grote slag”, ging Niermann verder. “Dit is zijn en ons grote doel van het jaar. Het is hoe dan ook een grote ramp. Wanneer we de knoop definitief doorhakken? Wat mij betreft zondagochtend. Al heeft het natuurlijk geen zin om hem aan de start te brengen als hij écht ziek wordt.”

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

Plan B

Is de ploegleiding van Jumbo-Visma al bezig met een plan B? “Uiteraard, want er is een grote kans dat plan B in werking moet treden. We hebben met Tiesj Benoot en Christophe Laporte twee mannen in vorm. Het is ook belangrijk voor hen dat we de moed erin houden, dat is tijdens de verkenning alvast goed gelukt. Kijk, het is heel zuur voor Wout en de ploeg, maar zondag wordt gewoon de Ronde van Vlaanderen gereden. En de winnaar kan nog steeds van Jumbo-Visma komen.”

Als Van Aert effectief de Ronde van Vlaanderen moet missen, zou dat natuurlijk een domper van jewelste zijn. Nadat hij in 2020 Milaan-Sanremo al op z'n naam schreef, wilde de Lillenaar dit voorjaar alles op alles zetten om ook in de Ronde en Parijs-Roubaix te scoren - hij liet er zelfs het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville voor schieten. Bovendien leken alle puzzelstukjes in elkaar te vallen: Van Aert verkeerde in bloedvorm én met vooral Benoot en Laporte beschikte hij de voorbije weken over de sterkste ploeg.

Van Aert nam vier keer eerder deel aan de Ronde. In 2020 kwam hij het dichtst bij de zege - na een sprintje met Mathieu van der Poel strandde hij op de tweede plek.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.