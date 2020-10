Greg Van Avermaet verkent laatste keer Ronde van Vlaanderen, straks beslissing over eventuele deelname

Start hij of start hij niet? Greg Van Avermaet beslist straks of hij de Ronde van Vlaanderen rijdt. De 35-jarige renner van CCC verkende vandaag voor een laatste keer ‘Vlaanderens Mooiste’. Op bovenstaande video ziet u Greg de Paterberg en Kwaremont bedwingen. Van Avermaet viel zwaar in Luik-Bastenaken-Luik. De benen lijken in orde, maar zijn gebroken ribben en de verrekking aan de ligamenten van zijn schouder bezorgen hem nog veel pijn. De vraag is of hij op zijn leeftijd en met die blessures kan wat hem in zijn topjaren nooit lukte: zijn lievelingskoers winnen.