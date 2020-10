Greg Van Avermaet beseft dat kans heel klein is dat hij de Ronde nog rijdt: “Vallen deed pijn, maar mentaal is het erger”

Wielrennen Museeuw en Tchmil kregen déjà vu na Gent-Wevelgem: “Hoop dat Van Aert en Van der Poel niet zo stupide zijn als wij”

13 oktober Andrei Tchmil keerde 25 jaar terug in de tijd, toen hij las en hoorde hoe Wout van Aert na Gent-Wevelgem over Mathieu van der Poel dacht en sprak. Terug waren in één keer de jaren van de grote rivaliteit met Johan Museeuw, waarin Tchmil werd neergezet als de grote verrader, een judas. “Ik dacht: Ha! Hier gebeurt iets. Dit is heel goed voor het wielrennen. Dat heeft me blij gemaakt.”