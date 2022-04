Gesticulerende Pogacar laat zich in sprint ringeloren na zenuwslopend potje poker en valt gefrustreerd naast podium: “Was kwaad op mezelf”

Ronde van VlaanderenTadej Pogacar mocht met Mathieu van der Poel sprinten om de zege in de Ronde van Vlaanderen en werd... vierde. Na een potje poker keerden Valentin Madouas en Dylan van Baarle nog terug en net toen de Sloveen écht wilde beginnen sprinten, zat hij ingesloten tussen de twee. Met veel gegesticuleer kwam hij uiteindelijk over de streep.

Pogacar rijdt zonder te stoppen door de mixed zone in Oudenaarde:

De Ronde van Vlaanderen begon niet best voor Tadej Pogacar, die voor het eerst aan de start stond. Bij een wegversmalling op 249 kilometer van de streep ging de tweevoudige Tourwinnaar onderuit. Een ongelukkige tuimelperte waarbij de Sloveen zijn powermeter verloor. Maar voorts liep hij geen schade op.

De kopman van UAE Emirates bleef dan even in de luwte, maar bij de tweede passage over de Oude Kwaremont trok hij dan toch stevig door. Een indrukwekkende inspanning, waarbij enkel Kasper Asgreen zijn wagonnetje kon aanpikken. Maar de streep lag nog ver en er konden nog veel renners terugkeren. Onder hen ook Mathieu van der Poel.

Volledig scherm Pogacar mocht sprinten voor de zege en werf... vierde. © Eurosport/PhotoNews

De Nederlander moest nadien vooral op de Oude Kwaremont en de Paterberg op de tanden bijten om het wiel van de tweevoudige Tourwinnaar te kunnen houden. Maar dat lukte wel, waarna het duo samen naar Oudenaarde kon stomen.

In de laatste kilometer begonnen ze te linkeballen, waardoor Madouas en Van Baarle nog helemaal voorin kwamen. Beiden kwamen ze naast Pogacar, die ingesloten raakte en zijn sprint zo niet vol kon rijden (kijk video boven). Er kwam een wegwerpgebaar. “Omdat ze de deur sluiten...fuck”, liet hij zich meteen na de aankomst ontvallen.

Quote Waarom ik gefrus­treerd was? Omdat ik mijn sprint niet echt kon rijden. Maar dat hoort erbij Tadej Pogacar

“Was kwaad op mezelf”

Nadat hij even was gaan uithijgen in de ploegbus, was ‘Pogi’ al wat gekalmeerd. “Al bij al was het een geweldige ervaring - de ploeg heeft het ook geweldig gedaan”, zegt hij in bovenstaande video. “Op het einde raak ik dan alleen voorop met Van der Poel en de sfeer op de beklimmingen was echt geweldig.” Maar in de sprint liep het dus mis voor Pogacar.

Z’n ploeg UAE Emirates overwoog even om de sprint te laten herbekijken, maar zag al snel af van dat plan. “Waarom ik gefrustreerd was? Omdat ik mijn sprint niet echt kon rijden. Ik zat ingesloten, maar dat hoort bij het wielrennen. Zo'n dingen gebeuren. Ik was vooral boos op mezelf, omdat ik niet vol mijn kans kon gaan in de laatste 100 meter.”

Voorts had Pogacar het ook over zijn indrukwekkende inspanning tijdens de tweede beklimming van de Oude Kwaremont. “Ik hou echt van die beklimming. De sfeer daar geeft je kippenvel. We wisten ook dat de wind daar in de rug stond en het plan was wel dat ik daar zou aangaan. Ik moest op dat moment wel vertrouwen op de instructies van m’n ploegleider Fabio Baldato, want ik verloor mijn powermeter bij mijn val.”

De indrukwekkende tweede beklimming van Pogacar van de Oude Kwaremont:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De val van Pogacar in de beginfase van de koers:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wuyts: “Pogacar heeft een fout gemaakt tijdens de tweede beklimming van de Oude Kwaremont”

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: