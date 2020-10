Geen vernietigend oordeel bij Deceuninck-Quick.Step, wel de pertinente vraag: “Wat deden motoren in godsnaam op díe plek?”

Wielrennen Bettiol kan dit weekend niet bewijzen dat zijn winst in de Ronde geen toeval was: “Had wéér kunnen winnen”

1 april Hoe graag had Alberto Bettiol (26) niet getoond dat hij wel degelijk de verdiende winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019 is? En niet zomaar een onbekende Italiaanse coureur die gauw een keer de Ronde kwam winnen, wat velen toen hebben gedacht. Maar dat zal komende zondag dus niet lukken. Want dan is er geen nieuwe Ronde van Vlaanderen. “Ik heb er mijn hart achtergelaten.”