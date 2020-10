“Een Ronde zonder publiek”: forse maatregelen om er een veilige Ronde van Vlaanderen van te maken

Ronde van Vlaanderen Ronde van Vlaanderen streeft naar 11 oktober: pal tijdens Giro in hertekende kalender

16 april Zo, de UCI is er klaar mee. Deels, toch. Want met het ­inplannen van de klassieke Monumenten tussen de drie grote ronden en de kampioenschappen in, wacht nog het meest ingewikkelde deel van de puzzel. De Ronde streeft daarbij naar 11 oktober, pal tijdens de Giro. ­Vlaanderens Mooiste in herfstkleuren: u kijkt ernaar uit. Als... Covid-19 het toelaat.