De Ronde in cijfers: snelste editie ooit, al ging het op de Kortekeer heel even aan amper 3,7 km/u

Een van de spectaculairste edities ooit, al valt er in cijfers wel nog meer over de voorbije Ronde van Vlaanderen te vertellen. Wist u dat Tadej Pogacar de Paterberg twee keer in exact dezelfde tijd opreed? Een tocht door de meest opvallende cijfers en statistiekjes.

44,09: De voorbije Ronde van Vlaanderen was de snelste ooit. Tadej Pogacar legde 273,4 kilometer af in 6u12:07. Daarmee was de Sloveen goed voor een gemiddelde snelheid van 44,09 km/u. Het vorige record stond op naam van Gianluca Bortolami. De Italiaan realiseerde bij zijn winst in 2001 een gemiddelde van 43,580 km/u, op een ander parcours weliswaar. De snelste editie op het ‘nieuwe parcours’ sinds 2012 was - tot gisteren - die van 2022, toen klokte het peloton af op 43,197 km/u.

106: na 2 uur en 10 minuten had het peloton al 106 kilometer afgelegd, pas toen ontstond de ‘vroege vlucht’. De Spaanse neoprof Ivan Romeo liet in die 130 minuten gemiddeld 351 watt noteren. Een snoeiharde openingsfase, geen wonder dat het zolang duurde vooraleer een groepje renners wegraakte.

3,7: Team DSM tekende voor een opvallende beklimming van de Kortekeer. De ploeg rond John Degenkolb zette het tempo, maar kneep daarbij net niet de remmen dicht. Uit de Strava van Nils Eekhoff blijkt dat de minimale snelheid op kop van het peloton even op 3,7 km/u lag. Een slakkengangetje, waardoor sommigen voet aan de grond moesten zetten.

Volledig scherm Team DSM pakte op de Kortekeer met een opmerkelijke tactiek. © Photo News

1:12 en 1:14: Tadej Pogacar reed de Paterberg twee keer in bijna exact dezelfde tijd naar boven. De Sloveen had voor zijn eerste beurt op de 360 meter lange helling 1 minuut en 12 seconden nodig, de tweede en laatste keer klokte hij af in 1:14. Geen besttijd op Strava, logisch ook gezien de zware wedstrijd. Met frisse benen halen de betere profs om en bij de 50 seconden op de Pater. Ook op de andere hellingen sneuvelden geen besttijden op Strava, daar had de rotvaart in de eerste koersuren wellicht iets mee te maken.

3: Tadej Pogacar schaart zich bij twee andere Tourwinnaars die de Ronde van Vlaanderen wonnen. Enkel Louison Bobet en Eddy Merckx slaagden in dat opzet.

4: Met de Ronde van Vlaanderen heeft Tadej Pogacar zijn vierde Monument op zak. Eerder won hij Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije in 2021. Ook in 2022 was hij de beste in de Koers van de Vallende Bladeren. Met 4 Monumenten achter zijn naam is hij op zijn 24ste nu al de beste van het peloton. Van der Poel is tweede met drie stuks achter zijn naam(2x Ronde van Vlaanderen en 1x Milaan-Sanremo).

10: De Ronde van Vlaanderen is de 10de overwinning van het seizoen voor Tadej Pogacar, op 16 koersdagen. De Sloveen won eerder Jaen Paraiso Interior, drie ritten en het eindklassement in de Ruta del Sol en drie ritten en het eindklassement in Parijs-Nice.

Volledig scherm Tadej Pogacar op de Paterberg. © BELGA

12: Mathieu van der Poel heeft in 13 deelnames aan een Monument 12 keer de top tien gehaald. Enkel in Milaan-Sanremo viel hij buiten de eerste tien (13de in 2020). Er is geen renner die meer dan 10 Monumenten reed die ooit beter deed.

2: Lotte Kopecky is de tweede vrouw die de Ronde van Vlaanderen twee keer op rij wint. Enkel Mirjam Melchers-Van Poppel deed het haar voor in 2005 en 2006.

1: Met Wout van Aert (4de) eindigde maar één Belg in de top tien van de Ronde. Dat gebeurde eerder enkel in de edities van 2022 (Teuns: 6de), 2000 (Van Petegem: 8ste) en 1995 (Museeuw: 1ste).

Volledig scherm Lotte Kopecky. © BELGA

