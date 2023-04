Dat was niet het plan: zowel Van der Poel als Pogacar moet al snel scheve situatie (laten) rechtzetten

Wat later was het dan de beurt aan Pogacar om te achtervolgen. De Sloveen werd opgehouden door de valpartij waarbij Danny van Poppel het zwaarste slachtoffer was (zie video onder). Het is onduidelijk of Pogacar zelf tegen de grond ging. De alleskunner belandde wel in een tweede groepje, al kon hij wel sneller terugkeren dan Van der Poel. UAE Team Emirates moest in tegenstelling tot Alpecin-Deceuninck niet al te veel krachten verspillen om terug te keren.