Chantal van den Broek-Blaak pakt de zege bij de vrouwen, Lotte Kopecky derde

Gaandeweg werd het tempo in de grote groep opgetrokken en werd er een kruis getrokken over deze vlucht. Het bleef echter zeer onrustig met verschillende demarrages tot gevolg. Met nog 35 kilometer voor de boeg reed het duo Alena Amialiusik en Riejanne Markus op kop van de wedstrijd. Op de Kruisberg bedroeg hun voorsprong 45 seconden op een uitgedund peloton.

In aanloop naar de beklimming van de Oude Kwaremont gingen Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten hun kans, maar ook die vlucht ging niet door. Een groep van zeventien rensters stoof zo richting de Oude Kwaremont. Chantal van den Broek-Blaak trok na die voorlaatste bult in de aanval. De Nederlandse kon in haar eentje beginnen aan de Paterberg en kwam daar boven met een voorsprong van 15 seconden op haar naaste concurrenten.

Achter haar slaagde men er niet in de tegenaanval echt te regelen waardoor Chantal van den Broek-Blaak haar voorsprong stelselmatig kon uitbouwen tot zelfs één minuut. De Nederlandse kwam niet meer in de problemen en kon uitgebreid het zegegebaar maken.

Voor Van den Broek-Blaak was het de eerste zege in Vlaanderens Mooiste. Op de erelijst volgt ze de Italiaanse Marta Bastianelli op. Zij kwam dit jaar niet aan de start wegens enkele coronagevallen binnen haar team Alé BTC Ljubljana.

Het was Nederland boven in Oudenaarde, want eerder op de dag had Mathieu van der Poel de zege gepakt bij de mannen. In een sprint met twee was de Nederlandse kampioen net iets sterker dan Wout van Aert.