“Als Van Avermaet start in de Ronde van Vlaanderen, heeft hij geen kans om te winnen”

Greg Van Avermaet blijft hopen op deelname aan de Ronde van Vlaanderen. De olympische kampioen liep bij een val in Luik-Bastenaken-Luik gescheurde ligamenten in de schouder, drie gebroken ribben, een kleine breuk in een ruggenwervel en een lichte klaplong op. Normaal kom je dan minstens anderhalve maand niet in actie, maar Van Avermaet wil zo graag de Ronde van Vlaanderen rijden. Gisteren verkende hij, morgen beslist hij over eventuele deelname.