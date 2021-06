Waarom er straks bij het altijd beladen duel tussen Nadal en Djokovic zo veel meer op het spel staat dan finaleplaats

Roland Garros Ditmaal zonder gevolgen: Djokovic slaat opnieuw bal vol op lijnrech­ter in zege tegen Khachanov

5 oktober Novak Djokovic (ATP 1) zit in de kwartfinales van Roland Garros bereikt en speelt daarin tegen Pablo Carrena Busta, de Spanjaard waartegen het misliep op de US Open. Djokovic versloeg in de vierde ronde de Rus Karen Khachanov (ATP 16) met 6-4, 6-3 en 6-3 in 2 uur er 23 minuten. Maar de match zal vooral bijblijven omdat Djokovic opnieuw een bal tegen een lijnrechter sloeg.