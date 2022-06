“Vertrek!” Deense tennisser schreeuwt richting tribune, waarop moeder naar binnen gaat (al is hij zich van geen kwaad bewust)

Tennis Onze tenniswat­cher ziet hoe Goffin weer op het juiste pad zit: “Er is één aspect dat er altijd uitsteekt als hij in vorm ge­raakt”

Met een knappe 7-6, 7-6-zege op Hubert Hurkacz (ATP 12) – zijn beste overwinning in 2022 – in de eerste ronde van het ATP 1000-tornooi van Rome toonde David Goffin (ATP 48) dat hij op de weg terug is. Sinds de start van het gravelseizoen vijf weken geleden won de Luikenaar al drie keer zoveel matchen dan in de drie maanden daarvoor.

10 mei