Veelbesproken en ‘s werelds nummer twee Osaka trekt zich terug uit Roland Garros na persboycot: “Situatie die ik me nooit had kunnen voorstellen”

“Dit is geen situatie die ik me ooit had kunnen voorstellen toen ik een paar dagen geleden met een verklaring kwam”, aldus Osaka nu. “Op dit moment denk ik dat het het beste is voor het toernooi, de andere spelers en mijzelf dat ik me terugtrek, zodat iedereen zich kan concentreren op het tennis in Parijs.”

De 23-jarige Osaka en het nummer twee van de wereld kondigde voor de start van het grandslamtoernooi aan dat ze niet met de pers ging praten. “Ik ga mezelf niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen. Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten. Ik heb het gevoel dat de hele situatie ervoor zorgt dat iemand die al ‘down’ is nog verder naar beneden wordt getrapt”, zei ze toen.

Osaka won in 2019 en 2021 de Australian Open en in 2018 en 2020 de US Open. Ze won gisteren haar eersterondewedstrijd tegen de Roemeense Patricia Tig (WTA 63) met 6-4 en 7-6 (7/4). In de tweede ronde zou morgen met Ana Bogdan (WTA 102) normaal opnieuw een Roemeense wachten.

