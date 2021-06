Van een verrassing gesproken: Djokovic schakelt recordwinnaar Nadal uit op Roland Garros na heerlijke pot tennis

Roland GarrosRafael Nadal zal Roland Garros (nog) geen veertiende keer winnen. De Spanjaard moest na een héérlijke pot tennis de duimen leggen tegen de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. In een wedstrijd die maar liefst 4 uur en 10 minuten duurde won de Serviër met 6-3, 3-6, 6-7 en 2-6. Gravelkoning Nadal verliest pas zijn derde match ooit in Parijs.

Rafael Nadal schoot zoals altijd scherp uit de startblokken. De Spanjaard kende in eerste instantie nog moeite met Djokovic op de eigen serve, maar haalde die na heel wat pogingen toch binnen. Hij dwong daarna ook meteen een break af. Djokovic spartelde bij momenten wel wat tegen, maar Nadal speelde subliem. Met enkele fantastische punten als gevolg.

Op eigen opslag kwam hij niet meer in de problemen, en hij pakte gaandeweg zelfs nog een tweede break. Bij 0-5 in het voordeel van de Spanjaard leek hij de voet wat van het gaspedaal te halen, waardoor ook Djokovic een game achter z'n naam kreeg. De logica werd gerespecteerd, Nadal leek er op eigen service 6-1 van te maken, nadat hij eerst twee breakpunten voor de Serviër moest werken. Na lang knokken wist Djokovic zowaar nog aan het langste eind te trekken, goed voor 5-2. ‘t Werd nog 3-5, maar Nadal maakte er dan toch korte metten mee. 3-6.

Set twee voor Djokovic

Waar Nadal zo sterk was in de openingsset, kwam ‘Nole’ het best voor de dag in set twee. Een ‘love game’ op eigen opslag, meteen gevolgd door een eenvoudige break. Nadal knokte zich terug en brak tegen, maar bij 3-2 was het opnieuw aan Djokovic om door de opslag van de Spanjaard te gaan. Twee breaks tegen, niet van zijn gewoonte.

Djokovic, niet voor niets nummer 1 van de wereld, trok zijn goeie vorm van het slot in de tweede set gewoon verder. Bijna kon Nadal op zijn beurt weer breaken, maar Djokovic rechtte net op tijd de rug om er 5-2 van te maken. Nadal pakte z'n eigen spelletje simpel, maar Djokovic had de set voor het grijpen en faalde niet. 6-3. Het niveau ligt enorm hoog in Parijs vanavond.

Djokovic duwt door

De derde set begon razendsnel. Beide heren konden hun opslag deze keer wel binnenslepen van in het begin. De eerste die moest lossen was zowaar Nadal, die ondanks enkele knappe rally’s niet over Djokovic kon walsen als hij gewoonlijk doet op gravel. Meteen daarna kon hij wel de opslag van zijn tegenstander afsnoepen, om dan gewoon weer z'n eigen service af te geven met een ‘love game’. Ongezien.

Djokovic met misschien wel één van z’n beste prestaties van het seizoen. Hij maakte 5-3 na een stevige game, die goed op en af ging. Nadal kon zijn wagonnetje nog aanpikken en zette de stand op 5-4. Djokovic leek op weg naar setwinst, tot Nadal weer z’n beste powertennis bovenhaalde. 30-0 werd 30-40, en de break. 5-5. We kregen een slopend einde. Nadal pakte na lang zwoegen z’n game, om dan na nog eens een zenuwslopende game een tiebreak te moeten toestaan. Daarin trok Djokovic aan het langste eind. 93 minuten hebben ze erover gedaan.

Djokovic maakt het af

‘t Was intussen al bijna 23u, wat betekent dat de fans het stadion moesten verlaten. De lokale autoriteiten verrasten echter. Omdat we over zo’n topaffiche spreken, mochten de fans uitzonderlijk wel in het stadion blijven. Leve het tennis. Het gaf Nadal een boost in een wedstrijd waar het niveau geen moment verzwakte. Hij ging direct door de service van Djokovic, het stond zo al snel 2-0.

In lijn met de wedstrijd liet die laatste ook nu het kopje niet hangen. Hij knokte zich terug, en hoe. Vijf games op rij, twee breaks. En zo stond het plots 5-2. Dat laatste punt maakte hij met de nodige stijl, een prinsheerlijk dropshot. Nadal, die al 13 keer de beker in de lucht mocht steken in Parijs, wist niet wat hem overkwam. De normaliter altijd mentaal sterke Spanjaard gaf in het slot nog eens z'n eigen opslag prijs, en dat betekende zowaar de uitschakeling. 6-2. Géén veertiende eindzege in Parijs. Pas de derde wedstrijd ooit die Nadal verliest op Roland Garros, de tweede keer tegen Djokovic. Djokovic naar de finale dus, tegen Stefanos Tsitsipas.

