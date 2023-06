‘Team Sandoran’, het Belgische duo dat Parijs verovert: “Hier hebben we heel ons leven voor gewerkt”

Sander Gillé (32) en Joran Vliegen (29) stappen (bijna) in de voetsporen van Xavier Malisse en Olivier Rochus. In 2004 wonnen zij de dubbeltitel op Roland Garros. Zover zijn we nog niet, maar het Limburgse duo staat wel voor het eerst in hun carrière in de eindstrijd van een grandslamtoernooi. Kennismaking met ‘team Sandoran’ en de weg naar de top. “We leren elkaar elk seizoen beter kennen.”