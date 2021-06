Straffe comeback voor 19de Grand Slam-zege: Djokovic wint Roland Garros na pittige vijfsetter

Roland GarrosVoor het eerst sinds 2016 hebben we nog eens een andere winnaar dan Rafael Nadal op Roland Garros. Novak Djokovic (ATP 1) had alle moeite van de wereld met de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5), maar zette een uitzichtloze situatie alsnog recht. Van twee sets achter naar winst. 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 en 6-4. De negentiende Grand Slam-overwinning voor Djokovic, die zo op één exemplaar van Nadal en Federer komt.

Tsitsipas wint de tiebreak

Djokovic legde Tsitsipas meteen het vuur aan de schenen. De Griek had alle moeite van de wereld om z'n eerste opslagspelletje over de lijn te trekken, maar met een uitstekende ace lukte dat uiteindelijk toch. Aan de overkant ging het simpeler. De gefocuste Serviër won z’n eerste drie opslaggames telkens met 40-0. Tussendoor gaf ook Tsitsipas niets weg. Pas op de vierde service van Djokovic kon de Griek twee puntjes pakken. ‘t Stond toen 4-4.

Bij 4-5 voor Tsitsipas stond de nummer 1 van de wereld plots met de rug tegen de muur. Na nooit problemen te hebben op de eigen opslag, moest hij plots een breakpunt wegwerken. Hij slaagde daarin, het vuistje was terecht. Hij leek door te stomen en snoepte op het juiste moment de opslag van Tsitsipas af. Die laatste slaagde er zowaar in om op zijn beurt ook te breaken. In een spannende tiebreak gaf Tsitsipas een 2-5-voorsprong bijna nog uit handen, maar uiteindelijk won hij met 8-6.

Tsitsipas stoomt door

Ook de tweede set is een prooi voor de Griek. Hij snoepte al snel (en wel heel eenvoudig) de opslag van Djokovic af, en duwde door. Beide heren hielden de spelletjes nadien kort, de opslagen zaten goed. Vooral bij Tsitsipas, die beter presteerde dan in de eerste set. Bij 2-4 deed Tsitsipas z'n kunstje nog eens over, opnieuw ging hij door de opslag van de Serviër. Goed voor 2-5, en de set lag binnen handbereik.

Op de eigen service faalde Tsitsipas niet, en met een knappe ace bracht hij ook de tweede set in veiligheid. Zo gaat hij de derde set in met een 0-2-voorsprong tegen de nummer 1 van de wereld, en dat nota bene in zijn eerste Grand Slam-finale ooit. Straf.

Djokovic knokt zich terug

Novak Djokovic met de rug tegen de muur, dus. De Serviër heeft al wel vaker getoverd in die situatie. Hij pakte z’n eerste twee games. De Griek aan de overkant gooide er op zijn beurt enkele aces en dropshots tegenaan, maar na een bloedstollende vierde game moest Tsitsipas toch een kloofje toestaan: 3-1.

De dubbele fouten van Tsitsipas waren toonaangevend voor de derde set. 4-1 werd nog net geen 5-1, een nieuwe break werd op het nippertje vermeden. Meer dan dat was het ook niet. Voor ‘Nole’ volstond het om z’n eigen spelletje nog twee keer te winnen, en zo geschiedde. 6-3. Is de veer gebroken bij Tsitsipas?

We krijgen een vijfsetter

Na die mentale opdoffer had Tsitsipas het ook fysiek even moeilijk. Hij kreeg voor de vierde set een blessurebehandeling op de baan. Ook daarna ging het niet van harte voor de debutant-finalist. Djokovic wist dat er te oogsten viel en nam direct de opslag van Tsitsipas over. Dat deed hij daarna gewoon nog eens over, ondanks het betere weerwerk van Tsitsipas. Je merkte aan alles dat het richting een vijfsetter zou gaan.

Dat gevoel werd ook realiteit. Twee ‘love games’ op rij voor Djokovic, maar ook Tsitsipas gunde hem tussendoor een game zonder punten. De nummer 1 liet het niet aan z’n hart komen en gaf de royale voorsprong niet meer weg. 6-2, en we krijgen een beslissende vijfde set. Tsitsipas ziet ongetwijfeld de halve finale tegen Zverev door zijn hoofd flitsen, waarin hij hetzelfde meemaakte en alsnog wist te winnen.

Set 5 voor de overwinning

De vijfde en laatste set die voor de beslissing moet zorgen in een Grand Slam-finale, mooier wordt het niet. Djokovic begon uiteraard met een mentaal voordeel na zijn comeback. Met wat moeite kon de Griekse nummer 5 nog wel z'n eerste game winnen, maar niet veel later kon Djokovic wel breaken. Hij bevestigde daarna met een ‘love game’ op eigen opslag, en zo stond het 3-1. Een nieuwe mentale tik dus voor Tsitsipas.

‘Djoko’ bleef kalm. De ervaring kwam naar boven. Of was het de blessure bij Tsitsipas die boosdoener was? De nummer 1 van de wereld ging door op zijn elan en won de vijfde en beslissende set uiteindelijk met 6-4. Zijn negentiende Grand Slam-overwinning. Hij komt na deze overwinning op één exemplaar van Nadal en Federer. Djokovic is jonger dan Nadal en Federer en heeft nog heel wat kansen in de toekomst. Het is de tweede zege van Djokovic op het Parijse gravel. In 2016 klopte hij Murray in de finale.

