Sakkari voor duel met Mertens: "Elise is een heel complete speelster”

Sakkari en Mertens kijken elkaar zaterdag, op het Court Simonne-Mathieu, in de ogen in de derde ronde. De Griekse won donderdag haar tweede ronde van de Italiaanse Jasmine Paolina (WTA 91) met 6-2 en 6-3. Het wordt de derde keer dat Sakkari in de derde ronde staat op Roland Garros, de voorbije twee keer was dat ook haar eindstation.

“Roland Garros is een van mijn favoriete toernooien en ik ben erg blij om hier te zijn”, klinkt het vrijdag. “Ik heb mijn beste niveau nog niet gehaald, maar ik heb op bepaalde momenten heel goed gespeeld. Ik serveerde slim tegen Paolini en heb al solide graveltennis laten zien. Ik weet ook dat ik goed kan presteren op deze ondergrond en heb al getraind met Iga Swiatek, die vorig jaar won. Daar heb ik gemerkt dat ik niet zo ver van haar niveau verwijderd ben. Dat is bemoedigend voor de toekomst.”

Vriendinnen

Tegenstandster Mertens is alvast geen onbekende voor Sakkari. De twee kennen elkaar al sinds hun twaalfde, toen de Griekse naar België kwam om deel te nemen aan internationale jeugdtoernooien. “Elise is een van mijn oudste vriendinnen”, vervolgde ze. “We hebben elkaar ook vaak ontmoet op het ITF-circuit. Ik herinner me een toernooi in Sharm-el-Sheik waar we werden vergezeld door onze moeders. We trainden veel samen en hadden veel plezier.”

De Griekse looft verder ook de tenniskwaliteiten van Mertens. “Ze is een opmerkelijke speelster voor wie ik veel respect heb. Ze heeft een compleet spel en het is moeilijk om haar aan het lopen te krijgen. Ze is ook heel constant in haar resultaten, het wordt een grote strijd”, besluit Sakkari.

