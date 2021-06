ROLAND GARROS. Serena Williams wint Amerikaans onderonsje - Medvedev op een drafje naar achtste finales

Delen per e-mail

Medvedev op een drafje naar achtste finales

Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de vierde ronde op Roland Garros. De Rus versloeg op het Court Suzanne-Lenglen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 35), het 32e reekshoofd. Na 1 uur en 38 minuten stond de 6-4, 6-2 en 6-4 eindscore op het bord.

Om een ticket voor de kwartfinales te bemachtigen moet Medvedev nu voorbij de Amerikaan Marcos Giron (ATP 84) of het 22e reekshoofd, de Chileen Cristian Garin (ATP 23).

De 25-jarige Medvedev is het tweede reekshoofd in Parijs. Bij zijn vier vorige deelnames op het Franse gravel strandde hij telkens in de eerste ronde. Eerder dit jaar verloor de Rus de finale van de Australian Open tegen Novak Djokovic.

Serena Williams wint Amerikaans onderonsje

Serena Williams (WTA 8) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. In de derde ronde versloeg de Amerikaanse haar landgenote Danielle Collins (WTA 50).

Williams maakte in de tweede set een achterstand van 1-4 goed, maar won uiteindelijk na 1 uur en 25 minuten met 6-4 en 6-4. In de vierde ronde treft Williams de Kazachse Elena Rybakina (WTA 22), het 21e reekshoofd. Die versloeg in haar derde ronde de Russische Elena Vesnina (WTA 1.096) met 6-1 en 6-4.

Serena Williams won al drie keer de titel in Parijs: in 2002, 2013 en 2015. De bijna 40-jarige tenniskampioene jaagt nog steeds op een 24e grandslamtitel, waarmee ze op gelijke hoogte zou komen van recordhoudster Margaret Court.

Zverev stoot eenvoudig door

De Duitser Alexander Zverev (ATP 6) heeft zich ten koste van de Serviër Laslo Djere (ATP 55) geplaatst voor de achtste finales van het grandslamtoernooi van Roland Garros. Zverev won relatief makkelijk met 6-2, 7-5 en 6-2.

Zverev neemt het in zijn achtste finale op tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 49), die op zijn beurt de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 150) verschalkte. Diep moest Nishikori daar evenwel niet voor gaan, aangezien Laaksonen na set 1 (7-5) de strijd noodgedwongen moest staken.

Als Zverev ook de maat van Nishikori neemt, evenaart hij zijn beste prestatie ooit op het gravel in Parijs. In 2018 en 2019 mepte hij zich er een weg tot de kwartfinale.

Ook derde reekshoofd bij vrouwen uitgeschakeld

Ook de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 4), het derde reekshoofd bij de vrouwen, zal niet met de titel aan de haal gaan op het grandslamtoernooi van Roland Garros. De Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32) toonde zich vandaag in de derde ronde in drie sets de betere met 6-4, 2-6 en 6-0.

Pavlyuchenkova, die in het verleden op elk grandslamtoernooi al minstens een keer de kwartfinales haalde, kijkt in de achtste finales die andere Wit-Russische, Victoria Azarenka (WTA 16), in de ogen. Zij haalde het vlot van de Amerikaanse Madison Keys (WTA 24) met twee keer 6-2.

In de tweede ronde nam Parijs ook al afscheid van de Australische Ashleigh Barty en de Japanse Naomi Osaka, de nummers een en twee van de wereld. Barty moest geblesseerd de strijd staken in haar tweede wedstrijd, Osaka verscheen na haar eerste partij niet meer op de court in nasleep van haar sociale mediaboycot.

Gillé en Vliegen naar achtste finales in dubbelspel

Sander Gillé (ATP 33) en Joran Vliegen (ATP 29) waren na afloop van hun gewonnen duel en de daaraan gekoppelde kwalificatie voor de derde ronde in het mannendubbelspeltoernooi van Roland Garros heel opgetogen.

De Limburgers, veertiende reekshoofden, versloegen met gemak de Amerikanen Austin Krajicek en Tennys Sandgren met 6-4 en 6-1 na een uur spelen.

“We hebben de zege relatief eenvoudig over de streep kunnen trekken”, vertrouwde Sander Gillé toe aan Belga. “We hebben een goede match gespeeld en een overtuigende prestatie neergezet. We lazen hun spel goed en ons tactisch plan klopte als een bus. Kortom: we hebben geen enkele reden om niet tevreden te zijn.”

Het is de tweede keer, de eerste keer na de US Open, dat Gillé en Vliegen twee wedstrijden op een Grand Slam winnen. In de derde ronde wachten ofwel de Spanjaarden Pablo Andujar en Pedro Martinez, ofwel de Fransen Arthur Cazaux en Hugo Gaston.

